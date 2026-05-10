Potenza sciopero al 99% | Colucci | La Giunta ignora la crisi

A Potenza si è verificato uno sciopero che ha coinvolto il 99% dei lavoratori, con molte famiglie che si trovano senza servizi essenziali. Il rappresentante sindacale ha accusato la Giunta di ignorare le richieste presentate in passato, mentre si continua a discutere sulle ripercussioni che questa protesta avrà sulle 152 famiglie coinvolte. La situazione resta tesa e senza risposte ufficiali in merito alle motivazioni della protesta.

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? Punti chiave Come influenzerà il blocco del servizio la vita di 152 famiglie?. Perché la Giunta ignora le richieste già sostenute in passato?. Cosa accadrà al trasporto urbano dopo la scadenza del primo luglio?. Perché i lavori a Santa Lucia sembrano solo una facciata estetica?.? In Breve Rischio blocco totale per 152 famiglie entro la scadenza del 1° luglio 2026.. Richieste tecniche originariamente formulate sotto la precedente gestione del sindaco Dario De Luca.. Interventi estetici su scala mobile Santa Lucia per il Giro d'Italia in arrivo.. Vincenzo Telesca era sostenitore delle necessità operative prima di diventare primo cittadino.. L’adesione dello sciopero del trasporto urbano a Potenza ha raggiunto il 99% degli addetti l’8 maggio 2026, segnando un punto di rottura tra i lavoratori e l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, sciopero al 99%: Colucci: “La Giunta ignora la crisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferullo epurato, la Giunta Potenza chiede danni per 500mila euro e il caso finisce in tribunaleTrascinerà in tribunale il Comune di Apricena l’ormai ex consigliere comunale Vincenzo Ferullo, dichiarato decaduto dalla carica. Anker Prime da 220W: potenza estrema e prezzo minimo a 112,99€? Cosa scoprirai Come può un unico accessorio eliminare il caos dei cavi? Quanto tempo risparmi caricando un MacBook al 50% in 28 minuti? Perché...