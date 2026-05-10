Pontedera strategie per ripartire Esperti di categoria e scelte rapide

Questa settimana il presidente del Pontedera ha lasciato l’Italia per il Brasile, dove si trova Sportheca, l’azienda di marketing che controlla RB Football Italia, proprietaria del 95% del club granata. La visita nel paese sudamericano arriva in un momento in cui si discutono strategie per rilanciare la società calcistica. Sono in corso incontri e valutazioni sulle scelte da adottare per ripartire e stabilizzare la gestione del club.

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In settimana Gustavo Nikitiuk, presidente del Pontedera, è partito per il Brasile. Lì, come noto, ha sede Sportheca, l’azienda di marketing che controlla RB Football Italia, proprietaria del 95% del club granata. All’ordine del giorno, probabilmente, la pianificazione della prossima stagione sportiva 2026-27 che, in attesa di eventi, il Pontedera deve programmare pensando di disputare il campionato di Serie D. Escludendo la parte burocratica riguardante le documentazioni necessarie, alle quali provvederà senza problemi la segreteria, la domanda che molti si pongono nell’ambiente pontederese è chi ha la competenza tecnica per poter allestire una squadra in grado di lottare per tornare subito tra i professionisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, strategie per ripartire. Esperti di categoria e scelte rapide ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Oroscopo Ariete marzo 2026: energia alta, scelte rapide e voglia di ripartire Il Pontedera retrocesso: “Abbiamo sbagliato, ora al lavoro per ripartire”Pontedera, 28 aprile 2026 – Dopo 14 campionati di calcio professionistico, scendere tra i dilettanti provando una sensazione sportivamente deprimente...