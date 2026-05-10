Pontedera in partenza lavori di asfaltatura | cambia la viabilità
A Pontedera, da lunedì 11 maggio inizieranno i lavori di asfaltatura in via De Nicola. Il cantiere interesserà il tratto tra l’incrocio con via delle Colline e quello con via Longo. Durante le operazioni, la viabilità sarà modificata, con eventuali deviazioni e restrizioni temporanee. I lavori sono previsti per migliorare la strada e saranno segnalati con appositi cartelli lungo il percorso.
Ancora asfaltature a Pontedera. Da lunedì 11 maggio lavori in corso in via De Nicola, nel tratto compreso dall'incrocio con via delle Colline a quella con via Longo. Il ripristino è a cura di Acque spa e sarà effettuato da una ditta specializzata.E' stata emessa una apposita ordinanza per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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