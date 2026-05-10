Ponte accademico Italia–Burundi | il casertano Maisto al centro del dialogo su formazione e cooperazione internazionale
Nella sede di Palazzo De Mayo a Chieti si è tenuto un incontro tra rappresentanti del corpo diplomatico del Burundi e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Tra i partecipanti, il docente casertano Maisto ha preso parte al dialogo centrato su formazione e cooperazione internazionale. L’evento ha coinvolto l’ambasciatore del Burundi e altri esponenti istituzionali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il paese africano e l’ateneo italiano.
Negli spazi di Palazzo De Mayo, nel cuore di Chieti, si è svolto un incontro di alto profilo istituzionale e diplomatico che ha visto protagonisti il corpo diplomatico del Burundi, guidato dall’ambasciatore Ernest Ndabashinze, e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.Un.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Quel centro formazione professionale strategico per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo PaipDi Nino Sangerardi: "Mentre i riflettori internazionali si accendono, e già iniziano a spegnersi, su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del...
Inaugurata la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionaleNel cuore della Toscana, alle porte di Arezzo dove il borgo medievale di Rondine si affaccia sulle sponde dell'Arno, c’è una ferita della storia che...