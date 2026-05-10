Ponte accademico Italia–Burundi | il casertano Maisto al centro del dialogo su formazione e cooperazione internazionale

Nella sede di Palazzo De Mayo a Chieti si è tenuto un incontro tra rappresentanti del corpo diplomatico del Burundi e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Tra i partecipanti, il docente casertano Maisto ha preso parte al dialogo centrato su formazione e cooperazione internazionale. L’evento ha coinvolto l’ambasciatore del Burundi e altri esponenti istituzionali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il paese africano e l’ateneo italiano.

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