Polemica Mbappé lascia a sorpresa l'allenamento e salta il Barcellona | nuovi problemi per il Real

Durante l'ultimo allenamento, Mbappé ha lasciato il campo improvvisamente lamentando un problema alla coscia. La sua assenza si concretizza con il forfait per la prossima partita contro il Barcellona, creando preoccupazioni nel club. La decisione è arrivata a pochi minuti dalla conclusione della sessione di allenamento, senza preavviso ufficiale. La situazione ha generato discussioni tra i tifosi e i media sportivi, compromettendo la preparazione della squadra.

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