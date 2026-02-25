Tegola Real Madrid Mbappé ko | salta il ritorno Champions con il Benfica
Shock totale al Santiago Bernabéu: il Real Madrid perde Kylian Mbappé per il match decisivo di ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica. L’asso francese, pilastro del progetto di Carlo Ancelotti, non figura nella lista dei convocati a causa di un’infiammazione acuta al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dal rettangolo verde anche per il posticipo di Liga contro il Getafe. Una defezione pesantissima per i Blancos che, pur partendo dal vantaggio dell’ 1-0 maturato all’andata, dovranno rinunciare alla loro principale minaccia offensiva in una notte che non ammette margini d’errore per l’accesso agli ottavi. L’infortunio di Mbappé rimescola totalmente le gerarchie offensive di Ancelotti, che potrebbe ora affidarsi al talento purissimo di Brahim Diaz o lanciare dal primo minuto il giovane Mastantuono per supportare l’inamovibile Vinicius Jr. Lo staff medico madrileno ha imposto il riposo assoluto per evitare complicazioni ai legamenti, monitorando il calciatore con l’obiettivo di riaverlo a disposizione per il prossimo ciclo di impegni europei. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Mbappé infortunato: il Real Madrid senza il francese per il ritorno di Champions contro il BenficaMbappé si è infortunato durante l’allenamento e il suo problema muscolare impedisce al Paris Saint-Germain di schierarlo contro il Benfica.
Infortunio Mbappé, il Real Madrid perde il suo fuoriclasse: il francese salterà il ritorno dei playoff di Champions contro il BenficaL’infortunio di Mbappé deriva da un fastidio muscolare durante l’allenamento e lo costringe a saltare la partita di ritorno contro il Benfica.