pluriclasse in arrivo nuovi finanziamenti

Nelle scuole montane del comune di Ventasso arriveranno nuovi fondi regionali di 44mila euro per il 202526. Questi finanziamenti sono destinati alle classi pluriclasse, con l’obiettivo di aumentare l’attività didattica per gli studenti che frequentano queste strutture durante l’anno scolastico prossimo. La somma sarà utilizzata per sostenere le esigenze delle pluriclassi presenti nelle aree montane.

Maggiore attività didattica per gli studenti delle scuole montane del comune Ventasso grazie a un finanziamento regionale da 44mila euro destinati alle pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526. Il finanziamento rientra nel programma regionale per complessivi 385mila euro destinato a 44 pluriclassi in tutta l’ Emilia-Romagna, nell’ambito delle politiche per la scuola nei territori montani, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rafforzare il legame tra scuola e comunità locale. Le risorse, stanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un piano dedicato ai territori montani e più fragili, serviranno a sostenere progetti educativi aggiuntivi dall’educazione ambientale e civica alle attività artistiche, musicali e teatrali, allo sport e alle competenze digitali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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