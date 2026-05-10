playoff a caro prezzo renate volo per casarano

Nel giro di un giorno, la squadra di Renate si prepara a partire per Casarano, affrontando una trasferta insolita e intensa. La squadra si muove in fretta, con la volontà di disputare i playoff in condizioni particolarmente impegnative. La sfida si svolge in un arco temporale molto stretto, rendendo questa giornata un’esperienza unica per i giocatori e il personale coinvolto.

Tutto in 24 ore. Sarà una giornata inedita da vivere tutto d’un fiato, una trasferta diversa dalle altre per il Renate che questa mattina all’alba dall’aeroporto di Orio al Serio volerà alla volta di quello di Brindisi per essere alle 20 in campo per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff contro il Casarano. La delegazione nerazzurra sarà formata da una quarantina di persone tra giocatori, staff e dirigenti, tutti sul volo charter allestito in fretta e furia dal club per onorare l’impegno anche perché altri modi di raggiungere la punta della Puglia partendo canonicamente il sabato non ce n’erano. Una trasferta che costa come un giocatore, resa possibile grazie alla “generosità“ (e alle disponibilità) del presidente Gigi Spreafico ma che induce a più di una riflessione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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