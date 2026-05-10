Play off Lipari illude il Siena | il Prato nel finale rimonta ed elimina i bianconeri

Nel match di semifinale playoff disputato a Prato, il Siena ha avuto un’occasione di passare il turno ma ha subito una rimonta nel finale. Dopo aver giocato 120 minuti, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato e ottenere così la qualificazione alla finale. La partita si è conclusa con il Prato che ha eliminato i bianconeri, che avevano inizialmente illuso con un buon approccio.

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Prato, 10 maggio 2026 – La stagione del Siena si ferma in semifinale playoff. A Prato i bianconeri vanno a un passo dall’impresa ma nel finale subiscono la rimonta dei padroni di casa, che nell’arco dei 120 minuti hanno meritato il pass per l’ultimo atto. Il pomeriggio del Lungobisenzio era iniziato all’insegna delle difficoltà per i ragazzi di Voria, che in avvio subiscono le iniziative di quelli di Dal Canto. Al 15’ lanieri pericolosi con Verde che per un soffio non arriva sulla sfera dopo un cross di Cesari dalla destra. I padroni di casa fanno la partita in maniera arrembante ed è pericoloso anche Rossetti (26’). Nel mezzo però la più nitida palla gol della sfida fino a quel momento ed è per la Robur (23’): Ciofi anticipa Furghieri e lo salta ma poi da posizione defilata non riesce a certare la porta, quel punto vuota.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Play off, Lipari illude il Siena: il Prato nel finale rimonta ed elimina i bianconeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sarà un super derby contro il Siena. Bianconeri in salute, il Prato c’èSembrano diminuire le possibilità che domenica, in occasione di Prato-Siena, il Lungobisenzio possa finalmente tornare a ospitare 3. Prato-Siena: tutto per la finale, si decide tra i vicoli e il bar? Cosa scoprirai Come si ottengono i biglietti per la vendita libera giovedì? Dove bisogna recarsi oggi per la prelazione degli abbonati? Perché il...