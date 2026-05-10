Più di 340 persone a San Maurizio d' Opaglio per sostenere le donne con disabilità
La terza edizione della cena benefica "Dalla parte delle donne" ha raccolto più di 340 adesioni presso la struttura Più sport di San Maurizio d'Opaglio. L'iniziativa, organizzata dal Soroptimist club alto novarese, è servita a finanziare il progetto principale dell'associazione per l'anno in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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[Recensione di un libro] TrekMovie: ‘The Art Of Star Trek: Lower Decks’ È Una Bella Celebrazione E Una Finestra Su Strade Non Percorse | Il libro è un catalogo di tutti i 50 episodi più disegni prototipo dei personaggi principali e secondari su più di 340 pagi - Reddit reddit
Con un nuovo bando da 340 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027, la Regione Piemonte interviene in modo concreto per sostenere le scuole di montagna, migliorare la qualità della didattica e garantire servizi essenziali nei territori più fragili. È una misur - facebook.com facebook
In un mondo sempre più schiacciato dagli imperialismi, l’ #UE non può più aspettare di fare il grande salto. Ascoltate le parole di chi, come Alcide #DeGasperi, ha reso grande l’Italia e l’Europa ???? - x.com x.com