Piccoli cittadini del mondo | l' asilo Puntaroli incontra i coetanei tedeschi in videochiamata

Il 6 maggio, i bambini della scuola dell’infanzia “Giacomo Puntaroli” di Modigliana hanno partecipato a una videochiamata con coetanei tedeschi. Con soli cinque anni, hanno condiviso un momento che ha unito due gruppi di piccoli di paesi diversi, superando le barriere linguistiche e geografiche grazie alla tecnologia. La mattinata è stata un’occasione per conoscere altri bambini e sperimentare un contatto diretto, anche se virtuale.

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