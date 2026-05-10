Piano Stonewallsforlife Ok il monitoraggio

È terminata con esito positivo la visita di monitoraggio condotta dall’Autorità di gestione del Programma. Durante l’ispezione sono stati verificati i progressi e le attività in corso, senza rilevare irregolarità o criticità. La visita, avvenuta in una fase avanzata del progetto, ha confermato il rispetto delle tempistiche e delle modalità di attuazione previste. La valutazione riguarda principalmente le procedure di gestione e il rispetto degli obiettivi stabiliti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è conclusa positivamente la visita di monitoraggio dell’ Autorità di gestione del Programma Life, al Parco delle Cinque Terre, dove dal 2019 è attivo il progetto Stonewallsforlife per il recupero e il mantenimento di cinque ettari di muri a secco per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. Le giornate del 6 e 7 maggio hanno visto i partner del progetto riuniti per esporre l’andamento delle attività e i progressi compiuti. "È stata l’occasione – dice Emanuele Raso, direttore facente funzioni del Parco – per evidenziare l’approccio multilivello che ha caratterizzato questo percorso: dalla formazione dei manutentori...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano Stonewallsforlife. Ok il monitoraggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piano Mobilità. Nove giorni di monitoraggioNell’ambito della revisione e aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), il Comune di Siena avvierà una campagna di... Leggi anche: FIbra ottica per il monitoraggio sismico, nei Campi Flegrei: via il monitoraggio con tecnologia Das