Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile, sollevando preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni sull’economia europea. Tra le questioni più discusse ci sono anche gli effetti dell’aumento dei costi dei fertilizzanti sui prezzi dei generi alimentari. Nel frattempo, la Banca centrale europea valuta un’ulteriore stretta monetaria, nonostante le indicazioni di una recessione in atto.

? Domande chiave Come influirà il rincaro dei fertilizzanti sul costo del tuo carrello?. Perché la BCE potrebbe alzare ancora i tassi nonostante la recessione?. Quanto potrà resistere lo spread italiano a un nuovo shock energetico?. Quali settori proteggeranno meglio i risparmi in caso di stagflazione?.? In Breve Rischio stagflazione per l'Europa con prezzi fertilizzanti in aumento per via dell'idrocarburi.. BCE attesa per tre ulteriori rialzi dei tassi nonostante il rischio recessione.. Treasury USA a 4,40% e Gilt britannici sopra la soglia del 5%.. Strategie suggerite su comparti bancari, difesa, utility e titoli legati all'oro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 100$: il rischio Hormuz che minaccia l’economia europea

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Attacchi a AWS + Crisi Petrolio: Come il Medio Oriente Sta Ribaltando l’Economia Globale

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