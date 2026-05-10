Pescara diciottennale trovato morto in via Volta | si indagano i video

Un ragazzo di 18 anni è stato trovato senza vita in via Volta a Pescara. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di ricostruire le circostanze dell'incidente. L'incidente coinvolgeva una moto e il manto stradale, ma al momento non sono ancora chiare le dinamiche esatte. Le indagini continuano per chiarire cosa sia successo in quell'area.

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? Domande chiave Cosa mostreranno i filmati delle telecamere di via Volta?. Come si è verificato l'impatto tra la moto e il manto stradale?. Quali dettagli tecnici emergeranno dai rilievi sulla moto del ragazzo?. Chi ha assistito ai movimenti del giovane prima del ritrovamento?.? In Breve Intervento della squadra Life intorno alle ore 5 del mattino.. Analisi telecamere di via Volta per ricostruire movimenti moto e conducente.. Indagini tecniche su moto e impatto per chiarire dinamica notturna.. Un ragazzo di 18 anni è stato trovato senza vita nella notte del 9 maggio in via Volta a Pescara, abbandonato sul manto stradale vicino alla propria moto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, diciottennale trovato morto in via Volta: si indagano i video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mistero a Casalvieri, trovato morto un raro grifone. Indagano i Carabinieri ForestaliUn nuovo e inquietante episodio di presunto bracconaggio o avvelenamento colpisce la fauna selvatica della Valle di Comino. Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieriBollate (Milano) – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 1 aprile, il corpo di un uomo senza vita è stato trovato in un bosco di via Fametta a...