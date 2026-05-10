Si è deciso di cambiare alla guida di Pesaro Parcheggi, la società che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento della città. Della Noci lascia il suo ruolo e al suo posto arriva Falcioni, che assumerà le responsabilità precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuali cambiamenti.

Cambio al vertice di Pesaro Parcheggi, la società partecipata del Comune destinata alla gestione della sosta a pagamento. Quando sarà il momento di presentare il nuovo piano per il miglioramento della sosta urbana, evento che promette di sciogliere un rebus più complicato del risolvere il cubo di Rubik, accanto al sindaco Andrea Biancani non siederà Antonello Delle Noci, commericalista e manager aziendale, ormai past president di Pesaro Parcheggi. Il suo successore, fresco di nomina è Stefano Falcioni, classe 1969, operatore sociale, impiegato della T41 B, storico presidente del Muraglia calcio. Falcioni è stato nominato dal sindaco Biancani, mentre Delle Noci venne nominato dall’ex sindaco Matteo Ricci, a novembre 2020, dopo 11 da amministratore pubblico, in Comune a Pesaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro Parcheggi. Si cambia: Delle Noci va al suo posto Falcioni

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