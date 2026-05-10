Perseguita e minaccia la ex fidanzata | braccialetto elettronico e domiciliari per un uomo

Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver minacciato e perseguitato l’ex fidanzata. I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura. La misura restrittiva è stata adottata per interrompere una situazione di violenza psicologica nei confronti della donna.

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I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno interrotto una pesante situazione di violenza psicologica eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Destinatario del provvedimento un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perseguita e aggredisce l’ex compagna a Bologna: braccialetto elettronico a 30enneBologna, 9 marzo 2026 — Un divieto di avvicinamento all’ex compagna, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Argomenti più discussi: Perseguita e minaccia la sua ex. Arrestato mentre la segue in auto; Perseguita e minaccia la ex fidanzata: braccialetto elettronico e domiciliari per un uomo; Ex compagno violento perseguita e minaccia di morte la ex compagna e la sua famiglia. Polizia di Stato arresta pluripregiudicato straniero. - Questura di Brescia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Perseguita e minaccia di morte la ex e tutta la famiglia: espulso pluripregiudicato. #Brescia: pluripregiudicato violento perseguita e minaccia di morte la ex compagna, arrestato - tinyurl.com/2vyw9d57 #ilmetropolitano - x.com x.com PokéNational, il canale YouTube che crea video documentari sulla natura dei Pokémon, è programmato per la chiusura a causa di violazioni dei diritti d'autore da parte di Nintendo. - Reddit reddit