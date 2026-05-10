Perez | Cadillac deve accelerare per colmare il gap con Aston Martin

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota ha sottolineato come Cadillac debba accelerare gli sforzi per ridurre il divario con Aston Martin in termini di velocità. La gestione delle gomme si è rivelata un fattore penalizzante per Perez, influenzando le sue prestazioni in gara. La differenza di performance tra le due marche si evidenzia nelle qualifiche e nelle corse, con Aston Martin che si posiziona avanti rispetto a Cadillac.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può Cadillac colmare il gap di velocità con Aston Martin?. Perché la gestione delle gomme ha penalizzato Perez a Miami?. Quali soluzioni tecniche deve trovare il team prima del Canada?. Come influirà il miglioramento dei pitstop sulla competitività di Cadillac?.? In Breve Gap qualifica Perez aumentato da 1.3 a 1.7 secondi rispetto alla zona Q2.. Sosta Perez a Miami migliorata a 23.228 secondi rispetto ai 25.793 di Cina.. Simulatore di Silverstone operativo da un anno per migliorare la vettura AMR26.. Perez ha ottenuto il 15° posto nella sprint e il 13° in gara.. Sergio Perez ha segnalato la necessità di un incremento immediato delle prestazioni per Cadillac in seguito al Gran Premio di Miami, dove il pilota messicano ha lottato costantemente con le vetture di Aston Martin.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perez: Cadillac deve accelerare per colmare il gap con Aston Martin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate F1, Cadillac sfida i pronostici: esordio da sogno contro l’Aston MartinLa nuova realtà americana della Formula 1 sta sfidando le previsioni più pessimistiche dopo le prime tre tappe del campionato 2026. Sala: ‘Aziende nelle scuole’ per colmare il gap con il lavoro? Cosa scoprirai Come possono le aziende entrare fisicamente nelle scuole per formare i giovani? Perché i dati sull'occupazione nascondono la...