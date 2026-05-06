Scontro violentissimo la betoniera si ribalta | incidente spaventoso in Italia tutto paralizzato

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Statale 85 “Venafrana”, causando la ribaltamento di una betoniera e l’interruzione del traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre le auto sono rimaste ferme per circa dieci chilometri tra la galleria di Macchia di Isernia e Roccaravindola. La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore, con lunghe code che si sono formate lungo la carreggiata.

Traffico paralizzato e disagi per ore lungo la Statale 85 “Venafrana”, dove un grave incidente ha provocato code per circa dieci chilometri tra la galleria di Macchia di Isernia e Roccaravindola. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha coinvolto un camion cisterna e un’auto, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo e ha immediatamente bloccato la circolazione in entrambe le direzioni. Il mezzo pesante, che trasportava cemento, si è ribaltato dopo l’urto, finendo di traverso sulla carreggiata. Il conducente è rimasto illeso, nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente. Più gravi le condizioni dell’automobilista, alla guida di una Audi, estratto dalle lamiere e trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Veneziale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro violentissimo, la betoniera si ribalta: incidente spaventoso in Italia, tutto paralizzato Notizie correlate Spaventoso incidente in Italia, tir si ribalta: “Tutto bloccato”Un attimo prima il solito scorrere dei viaggi, l’asfalto che “canta” sotto le gomme. Spaventoso incidente in Italia, tir si ribalta: “Tutto bloccato”. Code infiniteIl rombo pesante del motore ha lasciato improvvisamente spazio allo stridore metallico delle lamiere che si piegano e al sordo impatto di un carico...