Le locandine delle commedie italiane spesso presentano immagini e stili molto simili tra loro, creando una certa uniformità visiva nel settore. Questa tendenza si ripete con poche eccezioni, mentre chi tenta di differenziarsi spesso ottiene un buon riscontro di pubblico. Quando una locandina si distingue, può diventare un esempio di come un’immagine diversa possa attirare l’attenzione e distinguersi sugli scaffali o nelle anteprime.

Guardando la locandina della nuova commedia italiana di e con Giampaolo Morelli L’amore sta bene su tutto è facile avere una sensazione di déjà vu. È infatti molto simile a quella che hanno molte altre commedie commerciali italiane con cast numerosi: ci sono dei riquadri che contengono i volti degli attori e delle attrici, lo sfondo bianco e il titolo in rosso. Non suggerisce in nessun modo di cosa parli il film, anche se si può intuire dal titolo, ma solo chi ci recita. Dalla fine degli anni Novanta, quando ha cominciato a diffondersi la grafica digitale, le locandine delle commedie commerciali italiane si sono sempre più uniformate intorno ad alcuni codici e template grafici ricorrenti, risultando spesso molto simili tra loro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché le locandine delle commedie italiane si somigliano tutte

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COMMEDIE ITALIANE con Antonio Albanese

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