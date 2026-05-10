Per chi ama i polizieschi al femminile con i loro contorni di vita privata e introspezione
Per gli appassionati di polizieschi con protagoniste femminili, arriva una nuova produzione che combina elementi di thriller e legal drama. La serie è diretta da Charlotte Brändström e David Gordon Green e vede nel cast Nicole Kidman, Janet Montgomery, Jamie Lee Curtis, Ariana Debose e Austin McMains. La trama si concentra sulla vita privata e le introspezioni delle protagoniste, inserite in un contesto di indagini e questioni legali.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti SCARPETTAGenere: thriller, legal dramaRegia: Charlotte Brändström e David Gordon Green. Con Nicole Kidman, Janet Montgomery, Jamie Lee Curtis, Ariana Debose, Austin McMains. Su Prime Video Nicole Kidman è Kay Scarpetta, una patologa forense che svolge l’incarico di medico legale capo della Virginia. Per lei si tratta di un ritorno, avendo iniziato proprio lì la sua carriera quasi trent’anni prima. Nell’indagare su un omicidio, la dottoressa evidenzia inquietanti analogie con un caso irrisolto del passato che pone un dubbio: la persona arrestata anni prima potrebbe non essere colpevole? Scarpetta, serie in otto episodi, è ispirata ai romanzi di Patricia Cornwell che vedono proprio il medico-investigatore come protagonista.🔗 Leggi su Iodonna.it
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