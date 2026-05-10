Per chi ama i polizieschi al femminile con i loro contorni di vita privata e introspezione

Per gli appassionati di polizieschi con protagoniste femminili, arriva una nuova produzione che combina elementi di thriller e legal drama. La serie è diretta da Charlotte Brändström e David Gordon Green e vede nel cast Nicole Kidman, Janet Montgomery, Jamie Lee Curtis, Ariana Debose e Austin McMains. La trama si concentra sulla vita privata e le introspezioni delle protagoniste, inserite in un contesto di indagini e questioni legali.

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