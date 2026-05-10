Con l’arrivo della giornata lavorativa, molte persone si trovano ad affrontare fastidi come pelle spenta, capelli unti e occhiaie scure, spesso legati a lunghe ore in ambienti chiusi e poco ventilati. I sintomi includono anche occhi arrossati, labbra screpolate e la zona T che lucida, accompagnati da gola secca e sete persistente. Questi segnali sono comuni durante le lunghe giornate in ufficio, anche se non indicano un malessere immediato.

Sguardo arrossato e pungente, labbra che si spaccano, zona T che brilla, gola perennemente secca con una sete da deserto e make-up che si scioglie: fate un bel respiro, non è in corso un crollo fisico fulmineo a poche ore dall’inizio del turno. Se vi riconoscete in questo tragico quadro da scrivania, sappiate che il vero colpevole è la famigerata “office air”. Quel clima viziato e artificiale che si respira al lavoro è un’entità temibile, un vero e proprio sabotatore di bellezza, irritante e insopportabile quasi quanto certi vicini di postazione. Ma cos’è esattamente questa fantomatica “office air”? Non si tratta di una semplice scusa per giustificare il nostro aspetto stravolto alle macchinette del caffè, bensì di un vero e proprio microclima artificiale, spesso altamente ostile, che si viene a creare negli spazi chiusi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pelle spenta, capelli unti e occhiaie scure: se l’effetto ”office air” colpisce anche te, ecco come combatterlo

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