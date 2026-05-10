Pauroso incidente fra 3 auto | Autopalio bloccata per ore difficili operazioni di soccorso

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo l’Autopalio, tra il Bargino e l’uscita di Tavarnelle, poco dopo le 9.30. Tre automobili sono state coinvolte e le operazioni di soccorso sono state complicate, causando l’interruzione del traffico e la chiusura della strada per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai conducenti e gestire la situazione.

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San Casciano (Firenze), 10 maggio 2026 – Incidente poco dopo le 9.30 di domenica 10 maggio lungo l’Autopalio direzione Siena tra il Bargino e l’uscita di Tavarnelle. Tre le auto coinvolte lungo un rettilineo poco prima del distributore. Ad assistere all’incidente è stato un volontario della Misericordia di San Casciano Val di Pesa, il quale è riuscito a fermarsi e a dare l’allarme al 112. GERMOGLI PH: 10 MAGGIO 2026 BARBERINO TAVARNELLE VAL DI PESA AUTOPALIO SUPERSTRADA FIRENZE SIENA INCIDENTE STRADALE IN DIREZIONE SIENA TRA BARGINO E TAVARNELLE SUL POSTO LA POLIZIA STRADALE E I VIGILI DEL FUOCO Sul posto sono state inviate due ambulanze della Misericordia di San Casciano Val di Pesa, una con infermiera e volontari soccorritori, l’altra composta da volontari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pauroso incidente fra 3 auto: Autopalio bloccata per ore, difficili operazioni di soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camionFirenze, 14 aprile 2026 – Paura sul tratto finale della Fipili che si immette dentro Firenze. Incidente pauroso e superstrada bloccata: traffico in tilt in ItaliaNelle prime ore della mattinata il traffico può trasformarsi rapidamente in un nodo critico, dove la normale routine degli spostamenti si interrompe...