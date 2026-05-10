Paura nel Napoletano scricchiolii nel palazzo | 22 persone costrette a lasciare casa
Nel Napoletano, diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di problemi strutturali. Otto famiglie sono state coinvolte e hanno dovuto lasciare i loro appartamenti dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. I soccorritori sono intervenuti in un edificio che presentava scricchiolii e segni di instabilità, portando alla decisione di evacuare i residenti. La situazione è ancora sotto controllo.
Notte di paura a Boscoreale, nell’area metropolitana di Napoli, dove 22 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo alcuni rumori sospetti provenienti dalle strutture di un edificio. L’allarme è scattato tra il 9 e il 10 maggio, quando diversi residenti hanno segnalato forti scricchiolii avvertiti all’interno degli appartamenti. Dopo una prima ricognizione, otto famiglie sono state costrette a lasciare casa. Boscoreale, famiglie sgomberate per possibili cedimenti strutturali Le verifiche sul palazzo e i lavori in corso Il monitoraggio della Prefettura Boscoreale, famiglie sgomberate per possibili cedimenti strutturali Come riporta Otto Pagine, a dare l’allarme sono stati gli inquilini che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi temendo un possibile cedimento strutturale.🔗 Leggi su Virgilio.it
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