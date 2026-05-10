Paura nel Napoletano scricchiolii nel palazzo | 22 persone costrette a lasciare casa

Nel Napoletano, diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di problemi strutturali. Otto famiglie sono state coinvolte e hanno dovuto lasciare i loro appartamenti dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. I soccorritori sono intervenuti in un edificio che presentava scricchiolii e segni di instabilità, portando alla decisione di evacuare i residenti. La situazione è ancora sotto controllo.

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