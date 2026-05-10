Paura al Portello | appartamento divorato dalle fiamme
Ieri sera, intorno alle 21, un incendio è divampato in un appartamento situato in via Poleni, nella zona Portello. Le fiamme hanno coinvolto l’interno dell’abitazione, provocando il rapido intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona ha riportato ferite, ma l’edificio ha subito danni significativi. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Poteva finire in tragedia ma così, fortunatamente, non è stato. Ieri sera, sabato 9 maggio, intorno alle 21 un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Poleni, in zona Portello. I residenti hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti dalla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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