Paura al Portello | appartamento divorato dalle fiamme

Ieri sera, intorno alle 21, un incendio è divampato in un appartamento situato in via Poleni, nella zona Portello. Le fiamme hanno coinvolto l’interno dell’abitazione, provocando il rapido intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona ha riportato ferite, ma l’edificio ha subito danni significativi. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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