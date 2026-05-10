Parma Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Da tpi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 18, si gioca la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini di Parma. L'incontro è valido per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in diretta televisiva, con le probabili formazioni che saranno annunciate prima del calcio d'inizio.

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Parma Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. PARMA ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 18 Parma e Roma scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Parma Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Parma e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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