Parma-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Oggi, domenica 10 maggio, si gioca la partita tra Parma e Roma valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si terrà al Tardini e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. La partita vede i giallorossi tornare in campo in un momento importante del campionato. Le probabili formazioni sono state annunciate e l’orario di inizio è stato fissato.
(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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