Parma-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 10 maggio, si gioca la partita tra Parma e Roma valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si terrà al Tardini e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. La partita vede i giallorossi tornare in campo in un momento importante del campionato. Le probabili formazioni sono state annunciate e l’orario di inizio è stato fissato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui