Parma-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Alle ore 18 si svolge la partita di Serie A tra Parma e Roma, con le formazioni ufficiali che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale, offrendo una copertura minuto per minuto del match. Seguiranno le variazioni di risultato e gli eventuali eventi salienti durante il confronto tra le due squadre.

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