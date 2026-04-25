Bologna-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Alle ore 18 è iniziata la partita di Serie A tra Bologna e Roma. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La cronaca si svolge minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato. La partita si svolge sul campo di Bologna, con i giocatori pronti a scendere in campo per affrontarsi in questa sfida di campionato.