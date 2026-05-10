Parma-Roma in TV dove vederla su Sky e DAZN in streaming | orario e formazioni

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18, la Roma affronterà il Parma in trasferta nella terzultima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con possibilità di streaming tramite le rispettive piattaforme. La formazione giallorossa cerca di consolidare il quarto posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono ottenere punti importanti in casa.

La Roma continua il suo inseguimento al quarto posto e sarà impegnata oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 18 in casa del Parma per la terzultima giornata di Serie A. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Cuesta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A

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