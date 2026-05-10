Parma-Roma in TV dove vederla su Sky e DAZN in streaming | orario e formazioni

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18, la Roma affronterà il Parma in trasferta nella terzultima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con possibilità di streaming tramite le rispettive piattaforme. La formazione giallorossa cerca di consolidare il quarto posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono ottenere punti importanti in casa.

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La Roma continua il suo inseguimento al quarto posto e sarà impegnata oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 18 in casa del Parma per la terzultima giornata di Serie A. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Cuesta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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