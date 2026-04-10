Roma-Pisa | ultima chiamata Champions o salvezza all' Olimpico formazioni e orari tv

La sfida tra Roma e Pisa si avvicina, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la corsa alla Champions League o per evitare la retrocessione. La partita si giocherà all’Olimpico e gli orari di trasmissione sono stati annunciati. La giornata di campionato si avvicina rapidamente, e le formazioni ufficiali saranno rese note poco prima del calcio d’inizio. La gara rappresenta un momento chiave di questa fase finale di stagione.

Roma 9 aprile 2026 - La Serie A si avvicina a grandi passi verso la sua conclusione e alcune squadre ci arrivano senza dubbio meglio di altre. Quello attuale infatti non è il periodo di forma più brillante né per la Roma, né per il Pisa, e questo match ha a tutti gli effetti i contorni di un'ultima chiamata per una delle due squadre. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per riaccendere la loro corsa alla Champions League, provando ad approfittare di un turno sulla carta vantaggioso. I nerazzurri invece non possono più fare calcoli, devono vincere se vogliono confermare il massimo campionato, a cominciare proprio da qui. Nello Stadio Olimpico, nel cuore della Capitale, saranno romanisti e pisani a dare il via al trentaduesimo turno di Serie A, calcio d'inizio fissato per domani, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Pisa: ultima chiamata Champions o salvezza all'Olimpico, formazioni e orari tv Roma-Pisa, febbre Olimpico: 58mila per l’ultima chiamata ChampionsLa missione Champions della Roma riparte dal fortino dell’Olimpico, con un calendario che concede l’ultima chance di redenzione: quattro delle... Roma-Pisa, Ultima Chiamata Champions: Emergenza Infortuni e Assalto ai 60 Mila dell’OlimpicoLa Roma si prepara a scendere sul prato dell’Olimpico e ospitare il Pisa per inaugurare i lavori della trentaduesima giornata di Serie A. Temi più discussi: Pronostico Roma-Pisa quote analisi 32ª giornata Serie A; Roma-Pisa, presentazione e probabili formazioni; Perché il Pisa gioca col lutto al braccio contro la Roma?; Calcio, nella 31esima giornata di serie A l’Inter travolge la Roma per 5-2. Pisa-Torino finisce 0-1, Cremonese-Bologna 1-2. Dove vedere Roma-Pisa in tv? Dazn o Sky, orarioLo stadio Olimpico apre le porte all'anticipo della 32esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Hiljemark ... corrieredellosport.it Roma-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 10 aprile, la Roma di Gian Piero Gasperini, nel primo anticipo della 32esima giornata di serie A, contro il Pisa ultimo in classifica. I ... lapresse.it È il giorno di Roma-Pisa! Stadio Olimpico 18:00 DAJE #asroma #romanewseu #romapisa #seriea - facebook.com facebook Si inizia stasera con Roma-Pisa su Sky: il programma della 32^ giornata di Serie A #SkySport #SerieA x.com