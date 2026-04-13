Fiorentina-Lazio contatto Noslin-Mandragora in area | era rigore?

Durante la partita tra Fiorentina e Lazio, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni: un contatto tra Noslin e Mandragora nell’area di rigore. L’arbitro non ha assegnato un calcio di rigore, anche se alcune proteste dei giocatori viola sono nate da questa decisione. La partita, giocata lunedì 13 aprile, si è conclusa con questa situazione che ha attirato l’attenzione di tifosi e analisti.

(Adnkronos) – Proteste in Fiorentina-Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno ospitato i biancocelesti nella 32esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale piuttosto dubbio. Durtante il secondo tempo della sfida la squadra di Sarri ha chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Noslin e Mandragora, con l'arbitro Fabbri che ha ammonito l'attaccante della Lazio per simulazione, confermando la scelta dopo revisione al monitor. Succede tutto al 64'. Noslin riceve palla in area e scarica d'esterno su un compagno libero anticipando l'arrivo di Mandragora, che nello slancio allunga il piede e sembra andare a toccare la gamba destra dell'attaccante olandese.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraMarelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero.

LAZIO FIORENTINA - LIVE VAR E RIGORE GUDMUNSSON

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