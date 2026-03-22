Palladino mette nel mirino l’Europa | È il nostro obiettivo dobbiamo vincere più partite possibili

Missione compiuta per Raffaele Palladino e la sua Atalanta. La Dea batte 1-0 il Verona grazie al gol di Davide Zappacosta e torna a vincere in campionato un mese esatto dopo l’ultimo sigillo, maturato proprio alla New Balance Arena contro il Napoli. La formazione nerazzurra grazie a questi tre punti maturati al termine di una partita non propriamente esaltante in termini di emozioni e proposta di gioco, si porta ad un punto dal sesto posto che, in attesa di Roma-Lecce, varrebbe il pass per la zona Europa. La conferenza di Palladino. La partita – “L’abbiamo approcciata bene con un ottimo primo tempo, con la giusta intensità e con qualità. Abbiamo trovato il vantaggio e potevamo trovare il raddoppio se fossimo stati un po’ più puliti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Palladino mette nel mirino l’Europa: È il nostro obiettivo, dobbiamo vincere più partite possibiliIn conferenza stampa è intervenuto anche De Roon, nuovo recordman nerazzurro con 436 presenze: Sapere che la gente mi considera un esempio mi rende orgoglioso. Ho sempre mostrato quello che sono come ... bergamonews.it

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#Atalanta asfaltata da un #BayernMonaco ingiocabile che ne fa sei e ne sbaglia altrettanti. Non paga l'azzardo di #Palladino che mette le due punte ma perde per manifesta inferiorità. Attacco tedesco super e pubblico che applaude a scena aperta. Si salvano x.com