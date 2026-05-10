Parcheggio abusivo sequestrato a Bacoli | oltre 100 auto sul lago

A Bacoli è stato sequestrato un parcheggio privato che operava senza le necessarie autorizzazioni. Nel corso delle operazioni sono state rimosse oltre 100 auto che risultavano parcheggiate sulla sponda del lago. Il sindaco ha confermato che il gestore applicava una tariffa fissa, non autorizzata, e che sono state riscontrate diverse violazioni delle normative vigenti. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali altre irregolarità.

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Sequestrato a Bacoli un parcheggio privato aperto senza titoli: più di 100 auto, tariffa fissa e violazioni confermate dal sindaco Della Ragio ne. Un parcheggio privato aperto senza autorizzazioni, con oltre cento automobili stipate ad incastro e una tariffa fissa di 10 euro per ogni sosta. È quanto hanno scoperto e sequestrato la Polizia Municipale di Bacoli e l’ Ufficio Tecnico comunale, mettendo fine a una situazione definita inaccettabile dall’amministrazione. A chiarire i contorni dell’operazione è stato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha affidato a un post su Facebook il racconto dettagliato di quanto accaduto. Il parcheggio, situato su un piccolo terreno fronte lago, non poteva aprire.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Parcheggio abusivo sequestrato a Bacoli: oltre 100 auto sul lago ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bagheria, stop al parcheggio abusivo per tir: sequestrato il suolo? Cosa sapere Il gip di Termini Imerese sequestra il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria. Riapre il parcheggio di viale Paolieri: in arrivo oltre cento posti auto sul porto canaleDa venerdì, 3 aprile, torna disponibile il parcheggio di viale Paolieri, lungo il porto canale di riccione.