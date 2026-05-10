In un'intervista rilasciata al podcast Fienviva, Paolo Crepet ha condiviso dettagli sull'origine del suo cognome francese-veneto. Ha spiegato che le radici storiche del nome risalgono alla metà dell'Ottocento, offrendo così uno sguardo sulla sua famiglia e sulle provenienze. La conversazione si è concentrata sulla storia personale e sulla provenienza del cognome, senza aggiungere interpretazioni o riflessioni.

Paolo Crepet racconta l’origine affascinante del suo cognome francese-veneto in un’intervista rilasciata nel podcast Fienviva, svelando radici storiche che risalgono a metà Ottocento. Chi è Paolo Crepet e la sua importanza nel dibattito pubblico italiano. Paolo Crepet è uno dei divulgatori più iconici del panorama mediatico italiano contemporaneo. Psichiatra, scrittore e saggista, Crepet si è affermato negli ultimi anni come figura centrale nel dibattito culturale e sociale italiano, commentando con frequenza fenomeni legati all’educazione, alla psicologia dei giovani e alle dinamiche familiari. La sua autorevolezza deriva da una formazione accademica riconosciuta a livello internazionale e da una carriera decennale come docente universitario presso l’ Università di Padova, una delle istituzioni accademiche più prestigiose d’Italia.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Paolo Crepet racconta la storia del suo cognome francese

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