L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante a San Siro, battendo l’Inter con un punteggio di 3-2. La squadra ha condotto gran parte del match, ma nel finale ha rischiato di perdere punti preziosi. La partita si è conclusa con il settimo posto in classifica, mantenendo vive le speranze di posizioni più alte. Il tecnico ha commentato le sue aspettative di essere apprezzato, ma ha anche sottolineato che il risultato finale dipende da fattori al di fuori del suo controllo.

L’ Atalanta sbanca San Siro dominando per quasi tutta la partita, prima di incappare in un finale a dir poco da brividi: il prodotto finale è un 2-3 che vale il settimo posto matematico. In attesa del verdetto della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Al termine del match del Meazza, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. La conferenza di Palladino. VALORI – “Ci sono grandi valori tecnici, umani da parte di questi ragazzi. Hanno risposto da squadra e da gruppo e qui a Milano non era scontato contro una squadra che voleva far punti. Merito di questi ragazzi, li ho ringraziati pubblicamente e nello spogliatoio. Il rammarico è aver perso punti ma nell’arco del campionato ci sta, ma non dimentichiamoci che quando sono arrivato eravamo tredicesimi, ora siamo settimi e siamo competitivi per l’Europa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Di Carlo: “Senza Grande e Dell’Agnello, ma il destino è nelle nostre mani”

Leggi anche: De Bruyne: “L’Inter ha il destino nelle proprie mani, ma il calcio cambia in fretta”

Argomenti più discussi: Palladino: Spero di essere apprezzato dalla società, ma il destino non è nelle mie mani; Palladino: I giocatori mi apprezzano, spero lo faccia anche la società. Le valutazioni le farà il club; Milan-Atalanta, Palladino applaude i giocatori: Al futuro non ci penso; Voci dallo spogliatoio – Palladino vuole restare: Il destino non è nelle mie mani. Carnesecchi: Ha grandi meriti.