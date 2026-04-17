Di Carlo | Senza Grande e Dell’Agnello ma il destino è nelle nostre mani

In vista del match contro la Givova Scafati, la squadra si prepara in un momento di tensione e determinazione. La partita rappresenta più di un semplice derby, poiché mette di fronte le due formazioni che attualmente dominano la classifica. La presenza di alcuni giocatori chiave assenti e le parole del tecnico, che ha dichiarato che il risultato dipende dalla squadra, aggiungono ulteriori aspetti alla sfida. La gara si svolgerà tra poche ore e si annuncia decisiva per la stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è una vigilia come le altre. Il derby contro la Givova Scafati non è solo una sfida di campanile, ma un vero e proprio scontro frontale tra le due squadre più in forma del campionato. Coach Gennaro Di Carlo lo sa bene: da una parte c’è la capolista che sogna la promozione diretta, dall’altra l’ Avellino Basket vuole scrivere una pagina storica del proprio club. Il tecnico biancoverde non usa giri di parole per descrivere l’avversario: una macchina quasi perfetta che ha centrato 10 successi nelle ultime 11 gare. L’innesto di Stefano Gentile ha dato a Scafati quell’ulteriore tocco di classe ed esperienza che la rende, oggi, la squadra da battere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Carlo: “Senza Grande e Dell’Agnello, ma il destino è nelle nostre mani” Artemisia Gentileschi: il processo, la tortura e la verità Notizie correlate Di Carlo è netto: “Il destino è nelle nostre mani”Tempo di lettura: 2 minutiVietato guardarsi indietro, testa alta e destino da scrivere. Leggi anche: Il destino dell’Italia? In mani nostre Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tutto il bello del selvatico e la gran cucina de La Subida: caccia grossa al sapore; A riveder le stelle. Una grande mostra per la visita di re Carlo III e la regina Camilla in Italia; La Campania corre in un grande abbraccio per la ricerca: Run4Hope Massigen 2026; Cracco chef della piadina diventa cittadino onorario dell’Emilia-Romagna: Prendo il testimone da Bottura, grande responsabilità. PADRONI A CASA NOSTRA, SENZA PAURA Per la grande manifestazione in piazza Duomo a Milano di questo sabato, la Lega Friuli Venezia Giulia mette a disposizione le corriere. Per informazioni scrivere un messaggio al +39 347 492 4946 Vi aspettia facebook