palacesari interventi urgenti sul tetto

Il PalaCesari continua a richiedere interventi di emergenza sul tetto, dopo diversi tentativi di riparazione. La struttura mostra segni di deterioramento avanzato, con problemi persistenti che evidenziano un degrado di lunga data. Le condizioni dell’edificio sono tali da rendere necessarie nuove opere di manutenzione per evitare ulteriori danni. La situazione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto.

Ancora rattoppi al PalaCesari, un intervento reso necessario dalle condizioni di una struttura ormai fatiscente e segnata da un degrado cronico che non accenna a dare tregua. Il Comune ha dovuto disporre d’urgenza, con determinazione di martedì scorso, il ripristino di una porzione della copertura dell’impianto sportivo che è il tempio della ginnastica fabrianese. Le "evidenti fessurazioni nella guaina catramata stavano infatti causando infiltrazioni e allagamenti continui ai locali sottostanti", rendendo di fatto inutilizzabili gli spazi per le società cittadine che ogni giorno occupano il palazzetto per allenamenti e partite ufficiali. L’intervento si è concentrato specificamente sulla zona degli spogliatoi, dove la situazione era diventata insostenibile a ogni precipitazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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