Pakistan autobomba vicino a posto di blocco | 15 morti

Un attacco suicida vicino a un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan ha causato la morte di 15 persone. L'esplosione si è verificata nei pressi di una zona controllata dalle forze di sicurezza e ha coinvolto veicoli e persone in transito. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e hanno avviato le indagini sull'accaduto. La zona è stata isolata per facilitare le operazioni di soccorso e di sicurezza.

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È di 15 morti il bilancio di un attacco suicida contro un posto di blocco avvenuto nel nord-ovest del Pakistan. 14 delle vittime erano agenti di polizia. Un gruppo dissidente autoproclamato dei talebani pakistani (Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan ) ha rivendicato l’attacco in una dichiarazione inviata ai giornalisti. Un kamikaze e diversi uomini armati hanno fatto esplodere un veicolo carico di esplosivo vicino al posto di polizia a Bannu, un distretto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’ Afghanistan. L’attacco è avvenuto sabato sera e ha scatenato un’intensa sparatoria. Gli agenti uccisi sono morti nello scontro a fuoco, mentre altri sono deceduti in seguito al crollo dell’edificio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, autobomba vicino a posto di blocco: 15 morti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autobomba in Pakistan, attacco a posto di blocco: 12 agenti uccisiUn attentato con autobomba ha colpito un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan , causando la morte di almeno 12 agenti di polizia e il... Pakistan, dissidenti talebani rivendicano l'attacco a un posto di bloccoUn gruppo autoproclamatosi dissidente dei talebani pakistani ha rivendicato l’attentato suicida contro un posto di blocco nel nord-ovest del...