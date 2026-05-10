Milan-Atalanta | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Si è conclusa la sfida tra Milan e Atalanta valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026. Nella nostra analisi, vengono illustrate le prestazioni più positive e quelle meno riuscite tra i giocatori del Milan, con dettagli sulle loro azioni e valutazioni. La partita ha visto alcune variazioni di rendimento tra i rossoneri, che vengono analizzate attraverso le pagelle di fine gara.

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È finita Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i nerazzurri di Raffaele Palladino.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: MILAN-PARMA: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Leggi anche: CREMONESE-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Argomenti più discussi: Milan-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Milan, le ultime verso l'Atalanta: panchina per Leao. Chance dal 1' per Gimenez e Loftus-Cheek.