L'ex calciatore del Milan ha commentato la recente decisione di lasciare il club, affermando che si è trattato di un errore mandar via Maldini. Secondo lui, questa scelta ha portato il team in una situazione difficile, senza entrare nel merito delle motivazioni ufficiali. Le sue parole si aggiungono alle varie opinioni espresse in questi giorni riguardo alla gestione della squadra e alle conseguenze di questa decisione.

Il momento duro del Milan continua, e la lotta alla Champions League si fa ancora più complicata. Dopo una prima parte di stagione fatta al top, con numeri davvero importanti, nel girone di ritorno tutte quelle sicurezza che a squadra aveva guadagnato, sono crollate. A commentare la situazione dei rossoneri, oltre a vari opinionisti, è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Secondo Orlando, una degli errori principali del Milan è stato mandare via, anni fa, Paolo Maldini, colonna portante del club. Le sue parole: "Al Milan per esempio è stato un errore mandare via Maldini. lo credo sia in grande difficoltà per il suo obiettivo, le ultime sconfitte mi fanno intendere che il Milan forse non ha la forza per ribaltare la situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Milan? Errore mandare via Maldini, si è messo in una situazione drammatica”

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Si parla di: Massimo Orlando: A questa Juventus non servirà troppo sul mercato in estate; M.Orlando: Allegri ha fatto un bel casino. Si vedeva che nella prima parte di stagione non era lì per merito.