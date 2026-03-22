Ordine d’arrivo MotoGP GP Brasile 2026 | risultati e classifica gara

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 30 giri dell’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP BRASILE 2026. Classifica a 7 giri dalla conclusione 1 M. Bezzecchi 21’49.318 2 J. Martin +2.030 3 F. Di Giannantonio +3.656 4 M. Marquez +3.872 5 A. Marquez +6.996 6 A. Ogura +7.292 7 P. Acosta +8.034 8 F. Aldeguer +10.392 9 J. Zarco +10.815 10 R. Fernandez +13.209 11 L. Marini +16.618 12 A. Rins +17.404 13 D. Moreira +17.637 14 F. 🔗 Leggi su Oasport.it

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