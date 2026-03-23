Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Ci si è accorti che. Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano, Spalletti detta la linea Rinnovo Spalletti: è cambiato qualcosa dopo il pareggio col Sassuolo? Cosa filtra sul futuro Spalletti come Tudor? Numeri a confronto, spunta Delneri. E sotto accusa finisce il mercato di Comolli Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Questa la exit strategy

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Bocciatura definitiva per David e Openda La Juve lavora alla cessione di entrambi facebook

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