Omolesbobitransfobia marcia e veglia ecumenica

In occasione della giornata mondiale dedicata alla lotta contro le violenze e le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, si sono svolte una marcia nel centro cittadino e una veglia ecumenica. L’evento ha coinvolto diverse comunità e rappresentanti religiosi, con l’obiettivo di ricordare le vittime di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. La manifestazione ha attirato un buon numero di partecipanti, che hanno espresso il loro sostegno attraverso le iniziative organizzate.

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Una marcia nelle vie del centro e poi una veglia ecumenica, per tutte le vittime di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, proprio nella giornata mondiale dedicata alla lotta a questa forma di violenza, sopraffazione e discriminazione. Ad organizzare l’evento sono la chiesa valdese di Lucca e il gruppo Camminando s’apre cammino (cristiani omosessuali a Lucca) per venerdì 15 maggio. L’evento è col sostegno della Provincia di Lucca e col patrocinio del Comune di Capannori, organizzato in collaborazione con le associazioni Maschile Plurale, la Città delle donne, Spi Cgil e suo coordinamento femminile, Dipartimento pari opportunità della Cgil), Cngei scout laici e Auser Lucca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omolesbobitransfobia, marcia e veglia ecumenica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Anniversario francescano. Cena ecumenica da CaranSobrietà, rispetto del creato, no spreco e condivisione: questi i temi centrali e ancora molto attuali del messaggio francescano sull’alimentazione... Sit in regionale contro l'omolesbobitransfobia: appuntamento in piazza UnitàUn sit in nella giornata nazionale contro l'omolesbobitransfobia, il 17 maggio, avrà luogo in piazza Unità alle ore 16.