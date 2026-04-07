Anniversario francescano Cena ecumenica da Caran

Si è tenuta ieri sera presso l’Accademia del Gusto una cena ecumenica dedicata all’anniversario francescano. L’evento ha posto l’accento su valori come la sobrietà, il rispetto del creato, il lotta allo spreco e la condivisione, temi che continuano a essere al centro del messaggio francescano sull’alimentazione. La serata ha riunito diverse realtà che hanno condiviso un momento di riflessione e convivialità.

Sobrietà, rispetto del creato, no spreco e condivisione: questi i temi centrali e ancora molto attuali del messaggio francescano sull’alimentazione focalizzati ieri sera dall’ Accademia del Gusto. Si è svolta infatti presso l’Antica Osteria Caran della Spezia, una significativa conviviale dell’Accademia del Gusto, organizzata dagli Accademici Luciana Vallarino e Pierangelo Devoto in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1126-2026). L’incontro, tenutosi il venerdì di Quaresima, ha assunto un valore particolarmente intenso, coniugando riflessione spirituale, cultura gastronomica e convivialità. A introdurre la serata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anniversario francescano. Cena ecumenica da Caran Leggi anche: Accademia italiana di Cucina. Cena ecumenica celebra il riconoscimento Unesco Leggi anche: "Cucina patrimonio dell’umanità. Cena ecumenica dell’Accademia"