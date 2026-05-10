Oggi non c’è spazio per il terzopolismo. A Firenze, il 10 maggio 2026, si discute ancora sulla data delle prossime elezioni politiche, senza una decisione definitiva su quando si terranno, se alla scadenza naturale o in anticipo. Nel frattempo, il centrosinistra sta lavorando per riorganizzare il proprio fronte politico, cercando di rafforzare le alleanze e le posizioni in vista di eventuali sviluppi futuri.

Firenze, 10 maggio 2026 – Non è ancora chiaro quando ci saranno le elezioni politiche. A scadenza naturale o verrano anticipate? E se verranno anticipate, di quanto? Nell’attesa, il centrosinistra sta cercando di riorganizzare il proprio campo (largo). Nel Pd c’è chi vorrebbe dare vita a una sorta di nuova Margherita. Secondo questo schema, peraltro, lo stesso Pd rappresenterebbe i vecchi Ds. Gli addii alla spicciolata dei riformisti, ultima in ordine di tempo Marianna Madia, in attesa di capire che cosa farà Pina Picierno, sarebbero la testimonianza di questo nuovo corso. D’altronde, chi esce dal Pd non rompe con il centrosinistra. Semplicemente, trasloca.🔗 Leggi su Lanazione.it

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