Nuova collana scientifica | nasce un ponte tra università e Irpinia

È stata annunciata la nascita di una nuova collana scientifica che mira a collegare le attività delle università locali con il territorio irpino. L’obiettivo è favorire uno scambio più diretto tra ricerca accademica e sviluppo sociale, coinvolgendo diverse discipline. La proposta prevede di mettere in relazione le conoscenze universitarie con le esigenze e le caratteristiche della zona, creando così una piattaforma di confronto e crescita condivisa.

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