Nuova collana scientifica | nasce un ponte tra università e Irpinia
È stata annunciata la nascita di una nuova collana scientifica che mira a collegare le attività delle università locali con il territorio irpino. L’obiettivo è favorire uno scambio più diretto tra ricerca accademica e sviluppo sociale, coinvolgendo diverse discipline. La proposta prevede di mettere in relazione le conoscenze universitarie con le esigenze e le caratteristiche della zona, creando così una piattaforma di confronto e crescita condivisa.
? Domande chiave Come può la ricerca accademica trasformare concretamente il territorio irpino?. Quali discipline dialogheranno per creare una nuova formazione sociale?. Perché il patrimonio archeologico di Abellinum è centrale in questo progetto?. Come influenzerà la neurodiversità i nuovi modelli educativi locali?.? In Breve L'evento si è tenuto l'8 maggio presso il Circolo della Stampa di Avellino.. L'avv. Rosaria Vietri ha coordinato i lavori insieme all'editore Silvio Sallicandro.. Il sociologo Simone Picariello e il professor Todisco hanno approfondito temi educativi.. Chiumiento e Casarano hanno proposto la tutela archeologica del sito di Abellinum.🔗 Leggi su Ameve.eu
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