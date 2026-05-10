A Salerno si terrà una delle tappe del percorso “NOVA – Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere contributi dalla cittadinanza per definire le priorità del prossimo programma di governo. L'evento fa parte di un percorso partecipativo che coinvolge diverse città italiane, con l’intento di ascoltare le opinioni e le proposte dei cittadini.

Sarà Salerno una delle tappe del percorso “NOVA – Parola all’Italia”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità del futuro programma di governo. A darne notizia è Michele Cammarano, già consigliere regionale e coordinatore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il percorso partecipativo "Nova-Parola all'Italia" del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraSi chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti...

Argomenti più discussi: NOVA 2026, a Salerno il percorso partecipativo per la costruzione del programma di governo; SALERNO, COMUNALI 2026. LA LEGA IN CAMPO PER IL SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI GHERARDO MARENGHI; Luigi Mennella sindaco: entra nel vivo il progetto InclusiOn: accendiamo il futuro; Previsioni traffico ponte del 1 maggio.