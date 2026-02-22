Notti insonni e martellate sul muro Vicine da incubo | scatta la denuncia

Una coppia ha denunciato le continue disturbi causati dai vicini, che colpiscono il loro sonno con martellate ripetute e schiamazzi notturni. La situazione ha peggiorato la loro qualità di vita, portandoli a ricorrere a farmaci per gestire l’ansia e l’insonnia. I rumori insistenti si verificano quasi ogni notte, creando un ambiente insostenibile. La vittima ha deciso di rivolgersi alle autorità per trovare una soluzione.

Dicono che la loro vita sia diventata un inferno. Raccontano di non dormire più la notte, di vivere in uno stato di ansia continua e di essere costretti a prendere farmaci antidepressivi, tranquillanti e sonniferi per riuscire a riposare qualche ora. È da questa situazione che nasce una nuova denuncia presentata alla Procura di Rimini da una coppia residente a Riccione – madre e figlio – di 84 anni e 65 anni, assistiti dall’avvocato Davide Grassi. Secondo quanto riportato nella denuncia, i problemi sarebbero iniziati nel novembre 2023 e riguarderebbero le vicine di casa che abitano negli appartamenti sotto il loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

