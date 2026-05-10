Durante la notte, un individuo ha tentato di rubare in un ristorante situato sul lungomare Murri. Secondo quanto riferito, il ladro ha forzato l’ingresso del locale prima di essere intercettato dalla vigilanza privata. Nel tentativo di fuga, si è verificato un confronto tra il malvivente e i vigilantes, che hanno poi chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalle forze di polizia.

? Punti chiave Come ha fatto il ladro a forzare l'ingresso del ristorante?. Cosa è successo tra la vigilanza privata e il malvivente in fuga?. Quali beni sono stati sottratti prima dell'intervento della Polizia?. Come si terrà l'udienza per il rito direttissimo del colpevole?.? In Breve Furto avvenuto tra sabato 9 e domenica 10 maggio al ristorante.. Ladro ha forzato vetrata e teli asportando merce e contanti.. Bottino recuperato e consegnato alla proprietaria dopo la denuncia.. Rito direttissimo previsto per lunedì 11 maggio presso il tribunale.. Le pattuglie della Polizia hanno arrestato un uomo nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio sul lungomare Murri, dopo che un allarme ha interrotto la quiete di un ristorante della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di furto al lungomare Murri: arrestato ladro in fuga dal locale

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