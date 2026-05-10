Non ho perso contro un giocatore ma contro una racchetta Il caso spaghetti sconvolge il tennis

Nell’autunno del 1977, lungo le coste della Costa Azzurra, si è verificato un episodio insolito nel mondo del tennis. Un giocatore ha dichiarato di aver subito una sconfitta non da un avversario umano, ma da una racchetta. L’incidente ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni sulla validità delle regole di gioco e sul ruolo degli strumenti tecnici nel risultato delle partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ottobre 1977. L’autunno in Costa Azzurra scorre via tiepido, mentre echeggia in sottofondo il rumore sordo di colpi bene assestati. Volti che oscillano da destra a sinistra, una coppa in palio, telecamere che stringono sul campo. Siamo ad Aix-en-Provence, per la finale della Raquette d'Or. Sul rettangolo tennistico due mondi sono pronti a collidere: da una parte Guillermo Vilas, il "Poeta della Pampa", una macchina da guerra che macina vittorie con la densità di un operaio metallurgico; dall'altra lui, Ilie Nastase, il "Nasty", l’anarchico della racchetta, l’uomo che tramuta ogni match, alternativamente, in una commedia dell’arte o in una rissa da taverna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ho perso contro un giocatore ma contro una racchetta". Il caso "spaghetti" sconvolge il tennis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La pratica di tennis o squash risulta essere un vero alleato contro l’invecchiamento. Racchetta e calzoncini allungano la vita proteggendo il cuoreGli sport da racchetta, come tennis, squash e tennistavolo, aumentano l’aspettativa di vita.